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Путин заявил, что транзит газа через Украину может сохраниться при загрузке газопроводов

Новости » Политика    17.01.2019 - 19:58
Путин заявил, что транзит газа через Украину может сохраниться при загрузке газопроводов
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

РФ на трехсторонней встрече по газу будет обсуждать транзит газа через Украину

Российская делегация на трехсторонней встрече по газу 21 января будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Руководство "Газпрома" на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать ряд вопросов сотрудничества. Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу", - сказал президент РФ.

Путин заявил, что РФ "загрузит не только оба "Северных потока", не только "Турецкий поток", но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита газа через Украину".

Напомним, при этом главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Украина, Европейская комиссия и Россия могут не достичь финальных договоренностей в газовых переговорах 21 января в связи с отсутствием российских экспертов на консультациях 15 января. 

Как писало РБК-Украина, 14 января пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосообщества Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен сообщила, что экспертная трехсторонняя встреча Украины, ЕС и России по газу, запланированная на 15 января, отменена. Тогда как трехсторонние переговоры по газу остаются запланированными на 21 января.

 

 

 

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