У Росії рекордно знизився рейтинг довіри до Путіна

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Рейтинг довіри населення РФ до Путіна у січні 2019 знизився до 33,4%

Рейтинг довіри населення Російської Федерації (РФ) до президента Володимира Путіна у січні 2019 року знизився до 33,4%, що є найнижчим показником за 15 років його президентства. Про це свідчать результати опитування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного центру ВЦВГД.

Так, в кінці грудня Путіну довіряли 36,5% населення, проте в новому році рейтинг впав ще більш ніж на 3%.

Друге місце по довірі росіян за собою зберіг міністр оборони Сергій Шойгу. Однак і його рейтинг також впав з 16% у грудні до 13,7% у січні.

Також втратив довіру і займає третє місце, міністр закордонних справ Сергій Лавров, його рейтинг опустився з 11,7% до 9,3%.

Раніше РБК-Україна писало, що рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в його історії.

Також повідомлялося, що в рейтингу довіри світовим лідерам за даними глобального опитування американського аналітичного центру Pew Research Center, 27% респондентів вважають, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проводить правильну міжнародну політику.

Цей рівень довіри до Трампа нижче, ніж у лідера Китаю Сі Цзіньпіна, якого він склав 34%. Найбільше люди довіряють канцлеру Німеччини Ангелі Меркель (52%) і президенту Франції Еммануелю Макрону (46%).