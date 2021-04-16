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В России рекомендуют американскому послу поехать на консультации в США

Автор: РБК-Украина

Помощник президента России Юрий Ушаков провел беседу с послом США Джоном Салливаном. Кремль рекомендовал ему поехать на консультации в США.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга в пятницу.

Лавров также сообщил, что 10 американским дипломатам предложат покинуть Москву.

"Американскому послу рекомендовано поехать на консультации в США", - сообщил глава российской дипломатии.

Как пишет ТАСС, Ушаков в ходе встречи также изложил Салливану ответные меры Москвы на новые санкции США против РФ.

Отметим, президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.

Напомним, в Кремле заявили, что точки зрения президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения. Москва обещает "принцип взаимности"

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