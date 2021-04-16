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У Росії рекомендують американському послу поїхати на консультації в США

Автор: РБК-Україна

Помічник президента Росії Юрій Ушаков провів бесіду з послом США Джоном Салліваном. Кремль рекомендувавл йому поїхати на консультації в США.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в ході брифінгу в п'ятницю.

Лавров також повідомив, що 10 американським дипломатам запропонують залишити Москву.

"Американському послу рекомендовано поїхати на консультації в США", - повідомив глава російської дипломатії.

Як пише ТАСС, Ушаков в ході зустрічі також виклав Саллівану відповідні заходи Москви на нові санкції США проти РФ.

Відзначимо, президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливої зовнішньої діяльністю" Росії.

Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що точки зору президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена не збігаються в розумінні того, щоб вибудовувати відносини. Москва обіцяє "принцип взаємності"

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Новини України Російська ФедераціяЛавров
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