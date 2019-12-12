ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России разбился военный вертолет, двое погибших

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 08:31
В России разбился военный вертолет, двое погибших
Иллюстративное фото (ru.wikipedia.org)

На борту военного вертолета находились командир и второй пилот, которые погибли

В России во время планового учебно-тренировочного полета разбился военный вертолет Ми-28, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Это произошло около 23:00 в районе аэродрома Кореновськ во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта.

Вертолет нашли разрушенным в двух километрах от аэродрома, с которого был произведен вылет. На борту судна находились командир и второй пилот. Они погибли. Причиной аварии могли стать сложные метеоусловия.

Напомним, в Канаде в провинции Британская Колумбия разбился легкомоторный самолет, в результате чего все находившиеся на борту погибли.

РБК-Украина писало, что самолет чилийских военно-воздушных сил, который исчез с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. На борту самолета находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Ранее сообщалось, что в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек.

В Канаде разбился самолет с пассажирами, выживших нет На Донбассе обнаружили современное военное оборудование России
Новости Украины авиакатастрофаРоссийская Федерациявертолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь