В России разбился военный вертолет, двое погибших

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На борту военного вертолета находились командир и второй пилот, которые погибли

В России во время планового учебно-тренировочного полета разбился военный вертолет Ми-28, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Это произошло около 23:00 в районе аэродрома Кореновськ во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта.

Вертолет нашли разрушенным в двух километрах от аэродрома, с которого был произведен вылет. На борту судна находились командир и второй пилот. Они погибли. Причиной аварии могли стать сложные метеоусловия.

Напомним, в Канаде в провинции Британская Колумбия разбился легкомоторный самолет, в результате чего все находившиеся на борту погибли.

РБК-Украина писало, что самолет чилийских военно-воздушных сил, который исчез с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. На борту самолета находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Ранее сообщалось, что в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек.