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В Канаде разбился самолет с пассажирами, выживших нет

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 04:48
В Канаде разбился самолет с пассажирами, выживших нет
Иллюстративное фото (twitter.com/DeccanChronicle)

В катастрофе небольшого самолета погибли трое человек

В Канаде в провинции Британская Колумбия разбился легкомоторный самолет, в результате чего все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

На борту двухмоторного самолета Piper Aerostar находились трое человек. Самолет упал в труднодоступной местности, из-за чего спасателям было сложно подойти к месту катастрофы.

Самолет вылетел из аэропорта Бишоп к северо-востоку от города Фресно (штат Калифорния), и потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Нанаймо.

Напомним, недавно самолет чилийских военно-воздушных сил, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. На борту самолета были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Разбившийся борт - военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule.

ВВС Чили заявили, что с момента потери радиосвязи прошло более семи часов. Вскоре после его исчезновения представитель военно-воздушных сил страны сообщал, что у C-130 было достаточно топлива для того, чтобы продолжать полет еще несколько часов. Таким образом, к моменту публикации сообщения чилийских ВВС топливо у самолета кончилось.

По пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет с 38 людьми Во Франции при крушении вертолета погибли трое спасателей
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