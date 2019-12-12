У Росії розбився військовий вертоліт, двоє загиблих

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На борту військового вертольота знаходилися командир і другий пілот, які загинули

В Росії під час планового навчально-тренувального польоту розбився військовий вертоліт Мі-28, в результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Це сталось близько 23:00 в районі аеродрому Кореновськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби у складних погодних умовах. Політ проходив без боєкомплекту.

Вертоліт знайшли зруйнованим у двох кілометрах від аеродрому, з якого був зроблений виліт. На борту судна знаходилися командир і другий пілот. Вони загинули. Причиною аварії могли стати складні метеоумови.

Нагадаємо, в Канаді в провінції Британська Колумбія розбився легкомоторний літак, в результаті чого всі, хто знаходилися на борту загинули.

РБК-Україна також писало, що літак чилійських військово-повітряних сил, який зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду, розбився. На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир.

Раніше повідомлялося, що в Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-3, в результаті чого загинули дві сім'ї з Узбекистану. Літак впав в лісовому районі на околиці Кінгстона. Жертвами авіакатастрофи стали 7 осіб.