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В России разбился военный самолет

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 13:58
В России разбился военный самолет
Фото: бомбардировщик Ту-22М3 (wikipedia.org)

По предварительным данным, из четырех членов экипажа выжили двое

В Мурманской области Российской Федерации при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел около 12:40 по киевскому времени при посадке самолета на военном аэродроме в Оленегорске. По словам источников в силовых структурах,  из экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман. Всего экипаж состоит из четырех человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в России пытались угнать самолет, который летел из Сургута в Москву. В частности, вооруженный мужчина потребовал развернуть самолет в Афганистан. По данным СМИ, угонщиком оказался некий Павел Ш. Также отмечается, что угонщик может быть психически не здоров.

В итоге самолет развернулся в воздухе и приземлился в Ханты-Мансийске. В аэропорту сообщили, что ситуация спокойная, эвакуация перед посадкой самолета, на борту которого произошло ЧП, не проводилась.

Отметим, ранее в России в столкновении истребителей Су-34 погибли двое пилотов. Кроме того, живым нашли одного из штурманов, его доставили на аэродром Восточного военного округа. Неизвестной оставалось судьба еще одного пилота.

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