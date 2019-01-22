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Летевший в Москву лайнер пытались угнать в Афганистан

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 13:40
Летевший в Москву лайнер пытались угнать в Афганистан
Иллюстративное фото (facebook com aeroflot)

Отмечается, что угонщик может быть психически нездоров

Выполнявший рейс из российского Сургута в Москву самолет "Аэрофлота" развернулся в воздухе - один из пассажиров самолета потребовал изменить направление полета и направить лайнер в Афганистан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, вооруженный мужчина потребовал повернуть самолет, выполнявший рейсы из Сургута в Москву, в Афганистан. По данным СМИ, угонщиком оказался некий Павел Ш.

Также отмечается, что угонщик может быть психически нездоров.

По данным табло аэропорта в Сургуте, в 15:00 по местному времени оттуда вылетел в Москву самолет компании "Аэрофлот" (рейс SU1515).

Судя по данным сервиса FlightRadar, он развернулся в воздухе и позднее приземлился в Ханты-Мансийске.

В аэропорту Ханты-Мансийска  сообщили, что ситуация там спокойная, эвакуация перед посадкой самолета, на борту которого произошло ЧП, не проводилась.

Напомним, в Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2 из ангара, в котором тот хранился.

Также РБК-Украина писало, что в Индонезии пропал самолет с девятью людьми на борту.

Местная власть отправила спасателей на возможное место аварии, о котором сообщили местные жители одного из сел. По их словам, они слышали громкие звуки и взрывы.

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