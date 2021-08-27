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У Росії розбився бомбардувальник Су-24: льотчики встигли катапультуватися

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Пенза, П'ятниця 27 серпня 2021 17:13
У Росії розбився бомбардувальник Су-24: льотчики встигли катапультуватися Фото: у Росії розбився бомбардувальник Су-24 (facebook.com aviacionmilitar am)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Росії в Пермській області зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24. Екіпаж встиг катапультуватися і вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Лента".

За даними видання, літак Су-24 злетів з військового аеропорту під Перм'ю. Через кілька хвилин після зльоту льотчики катапультувалися і вижили. Бомбардувальник впав в лісистій місцевості.

Попередньою версією авіакатастрофи називають відмову техніки.

Джерела ТАСС стверджують, що бомбардувальник сідав на аеродромі під Перм'ю для дозаправлення. Після зльоту через кілька хвилин він зазнав аварії.

Нагадаємо, 19 серпня у Росії розбився винищувач Міг-29. В результаті авіакатастрофи загинув льотчик.

Відзначимо, в кінці липня в Сахалінській області Росії зазнав аварії багатоцільовий винищувач Су-35.

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Російська Федерація Пермь Авиакатастрофа
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