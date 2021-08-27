У Росії розбився бомбардувальник Су-24: льотчики встигли катапультуватися

У Росії в Пермській області зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24. Екіпаж встиг катапультуватися і вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Лента" .

За даними видання, літак Су-24 злетів з військового аеропорту під Перм'ю. Через кілька хвилин після зльоту льотчики катапультувалися і вижили. Бомбардувальник впав в лісистій місцевості.

Попередньою версією авіакатастрофи називають відмову техніки.

Джерела ТАСС стверджують, що бомбардувальник сідав на аеродромі під Перм'ю для дозаправлення. Після зльоту через кілька хвилин він зазнав аварії.