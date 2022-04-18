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В России растет число "отказников" среди военных. Им угрожают расправой над родственниками

Фото: в России растет число "отказников" среди военных (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации все больше растет число "отказников" среди военных. Сотрудники ФСБ угрожают им расправой над родственниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"С военнослужащими, которые отказались ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа - угрожают расправами с родственниками", - пишет пресс-служба разведки.

Тем, кого не удалось убедиться - заносят в личное дело "Отказался от участия в специальной военной операции на территории "ЛНР", "ДНР” и Украины”. Аналогичное сообщение имеют и те, кто находится в пунктах постоянной дислокации. Также есть и те, кто прибыл в части в ходе ротации, однако отказался участвовать в боевых действиях. Им ставят штамп "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

"Также применяются "специфические" методы убеждения: в частности, обещана выплата за ранение или контузию в сумме 3 млн рублей осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях", - добавляет пресс-служба.

Также командование осуществляет меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области.

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