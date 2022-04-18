В Росії зростає кількість "відмовників" серед військових. Їм погрожують розправою над родичами

"З військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, "працюють" заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ. Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови - погрожують розправами з родичами", - пише пресслужба розвідки.

Тим, кого не вдалося переконатися - заносять в особову справу "Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території "ЛНР", "ДНР" та України". Аналогічний допис мають й ті, хто перебуває в пунктах постійної дислокації. Також є й ті, хто прибув у частини в ході ротації, однак відмовився брати участь в бойових діях. Їм ставлять штамп "Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України".

"Також застосовуються "специфічні" методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн рублів здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях", - додає пресслужба.

Також командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їх тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області.