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В России рассказали, будут ли расширять список недружественных стран

Автор: Дмитрий Кузнецов

В МИД России пока не планируют расширять список недружественных стран. Там также отметили, что этот перечень не был какой-то заранее подготовленной разработкой и является ответной мерой на определенные шаги государств.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "РИА Новости".

"Нет такой информации о наличии каких-либо подобных решений", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, есть ли кандидаты на включение в список недружественных стран и планируется ли его расширение.

Представитель российского МИД также заявила, что появление списка недружественных стран не был "какой-то теоретической наработкой" и не является "инструментом в политической деятельности" РФ.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и других иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Правительство РФ 14 мая утвердило список недружественных стран. В него внесли США и Чехию.

Отметим, позднее в Кремле пояснили, что страны вносятся в список "недружественных" РФ из-за позиции их руководства. То же самое относится и к СМИ, которые в России стали объявлять иностранными агентами.

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