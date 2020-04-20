В России протестуют из-за карантина: демонстрантов разгоняет спецназ

Фото: протесты в Владикавказе (t.me/ossetiaFB)

Протесты вспыхнули во Владикавказе

В российском Владикавказе вспыхнули акции протеста из-за карантинных ограничений, введенных для противодействия вспышке коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что во Владикавказе около полутора тысячи человек собрались в центре города, чтобы выразить недовольство карантинными ограничениями. Участники демонстрации протестуют из-за потери работы и недостаточности информирования о ситуации с коронавирусом в регионе.

Отмечается, что акцию протеста попытались разогнать российские силовики. В ходе разгона были задержаны не менее трех демонстрантов.

Сначала спецназовцы окружили здание правительства республики, где к протестующим вышел глава региона Вячеслав Битаров. После разговора с демонстрантами Битаров отдал приказ разогнать собрание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки тысячи людей протестовали с требованием ослабить или вообще отменить карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса. Протесты происходили сразу в нескольких американских штатах.

Также РБК-Украина писало, что в начале апреля в Киеве возникли столкновения из-за усиления карантинных ограничений. Спортсмены, которые отказывались соблюдать карантин, устроили стычки с правоохранителями. Наиболее активные участники инцидента были задержаны.