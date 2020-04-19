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В США прошли протесты против условий карантина

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 06:37
В США прошли протесты против условий карантина
Иллюстративное фото (twitter/usatoday)

Некоторые митингующие считают условия карантина слишком

В Соединенных Штатах тысячи американцев вышли на улицы митинговать с требованием прекратить или ослабить карантинные ограничения. Об этом передает AP.

На улицах и возле административных зданий жители нескольких штатов в субботу, 18 апреля, американцы устроили пикеты на следующий день после того, как президент Дональд Трамп опубликовал серию твитов, призывающих демонстрантов "освободить" определенные штаты.

В Техасе на акции протеста некоторые из собравшихся скандировали: "Давайте работать, давайте работать!".

Многие американцы обеспокоены своей неспособностью работать из-за закрытия предприятий. Беспокойство распространяется по всей стране, так как количество заявлений на пособие по безработице выросло до 22 миллионов за один месяц.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.

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