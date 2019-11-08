Опубликовано решение Международного суда ООН по делу "Украина против России"

Фото: Елена Зеркаль (president.gov.ua)

Суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль опубликовала решение Международного суда ООН по делу "Украина против России". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеркаль в Facebook.

Как она отмечает, суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины.

"Вот как выглядит резолютивную часть решения суда:

суд, тринадцатью голосами к трем, отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у суда юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

Тринадцатью голосами к трем, постановляет о наличии юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

Пятнадцатью голосами к одному, отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у суда юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

Единогласно, отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости иска Украины в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

Пятнадцатью голосами к одному, постановляет о наличии юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по настоящей Конвенции, а также о приемлемости иска в части этих требований", - сообщила Зеркаль.

Также она добавила, что суд будет рассматривать все украинские требования и доказательства по существу.

Фото: решение Международного суда ООН (facebook.com/lana.zerkal)

Напомним, Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.

Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.