В России произошла стрельба, есть погибшие

В Калининграде возле Центрального рынка произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли два человека. В частности, Неизвестный открыл стрельбу около калининградского Центрального рынка на улице Баранова. Мужчина и жена умерли на месте. Они были мужем и женой и торговали на рынке. Кроме того, ранения получил подросток, его доставили в больницу.

Мужчина, открывший стрельбу в центре Калининграда, в результате которой погибли два человека, умер в реанимации. Мужчина, открывший стрельбу, умер в реанимации.

По предварительным данным, поводом для происшествия стала личная неприязнь.

Напомним, в немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.