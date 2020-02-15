У Росії сталася стрілянина, є загиблі

У Калінінграді біля Центрального ринку сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Россмо.

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули дві людини. Зокрема, Невідомий відкрив стрілянину біля калінінградського Центрального ринку на вулиці Баранова. Чоловік і дружина померли на місці. Вони були чоловіком і дружиною і торгували на ринку. Крім того, поранення отримав підліток, його доставили в лікарню.

Чоловік, який відкрив стрілянину в центрі Калінінграда, в результаті якої загинули двоє людей, помер в реанімації. Чоловік, який відкрив стрілянину, помер в реанімації.

За попередніми даними, приводом для події стала особиста неприязнь.

Нагадаємо, в німецькому Берліні в результаті стрілянини одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. У заяві прес-секретаря поліції говориться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show. Через задні і бічні будівлі з приміщення евакуювали всіх відвідувачів заходу.