В России произошел взрыв на магистральном газопроводе

В России в Пермском крае произошел пожар в результате взрыва на магистральном газопроводе. От газа отключен 100-километровый участок газопровода, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным российского Минэнерго, разрыв трубы диаметром 1,4 м произошел в Чусовском районе, в результате был отключен газопровод на участке 1 555 - 1 647 км. В результате случившегося никто не пострадал



Газопровод эксплуатирует дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром трансгаз Чайковский". Диспетчер компании заявил о падении давления на магистральном газопроводе. Открытое горение на газопроводе к настоящему моменту удалось ликвидировать.

Напомним, Болгария и Греция начали строительство газопровода для снижения зависимости от России. В настоящее время София получает весь газ из России через газопровод.

Добавим, Европейский парламент в начале декабря выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2". За соответствующую резолюцию проголосовали 433 парламентария.