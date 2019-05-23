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Болгария и Греция начали строительство газопровода для снижения зависимости от РФ

Новости » Политика    23.05.2019 - 10:56
Болгария и Греция начали строительство газопровода для снижения зависимости от РФ
Фото: Алексис Ципрас и Бойко Борисов (bnr bg)

В настоящее время София получает весь газ из России через газопровод

Премьер-министры Греции и Болгарии Алексис Ципрас и Бойко Борисов объявили о начале строительства газопровода, который сможет уменьшить зависимость от газа из России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.

Как отмечается, в настоящее время София получает весь газ из России через газопровод.

"Болгария начала с Грецией строительство газопровода стоимостью 240 млн евро, который прекратит полную зависимость Балканской страны от российского газа и поможет диверсифицировать поставки газа на юго-востоке Европы", - говорится в сообщении.

Ранее издание EUobserver сообщало, что Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию. При этом дипломаты Евросоюза и Соединенных Штатов Америки опасаются, что этот газопровод может усилить зависимость ЕС от газа и "подорвать украинскую безопасность".

Добавим, Европейский парламент в начале декабря выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2". За соответствующую резолюцию проголосовали 433 парламентария.

РБК-Украина писало, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции против причастных к строительству газопровода.

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