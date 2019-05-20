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В Житомире горела АЗС, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    20.05.2019 - 12:29
В Житомире горела АЗС, есть пострадавшие
Фото: пожар на АЗС (МВД)

Трем людям понадобилась помощь медиков, огонь уничтожил 4 авто

В Житомире на одной из автозаправочных станций произошел пожар, в результате которого пострадали трое людей. Также выгорела конструкция АЗС, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Житомирский отдел полиции 19 мая. По предварительным данным, возгорание возникло в одном из подземных резервуаров с газом "пропан".

"В результате происшествия медицинская помощь понадобилась троим мужчинам... Двух из мужчин госпитализировали в ожоговый центр. Третьему оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации", - сообщили в МВД.

Также огнем уничтожено конструкцию АЗС и четыре легковых автомобиля. Обстоятельства и причины возгорания выясняются, открыто уголовное производство.

 

Фото: пожар на АЗС (МВД)

Напомним, недавно Антимонопольный комитет Украины оштрафовал заправочные сети ОККО, WOG и SOCAR на 77 млн гривен за завышение цен на светлые нефтепродукты в 2017 году.

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