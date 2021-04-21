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В России пройдут акции в поддержку Навального. Уже задержали его пресс-секретаря

Автор: Юлия Струк

В России в среду, 21 апреля, пройдут акции в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. В Москве задержали его пресс‑секретаря Киру Ярмыш.

Об этом сообщает "Медиазона".

Адвокат Ярмыш Вероника Полякова сообщила, что задержание произошло возле дома пресс-секретаря, когда та вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов.

Кроме того, ранее утром полицейские также задержали продюсера "Навальный LIVE" Любовь Соболь. Ее вывели из такси и увезли.

Оппозиционерки проходят обвиняемыми по "санитарному делу". Следствие заявляет, что, анонсируя митинг 23 января в соцсетях, они призывали "неограниченный круг лиц" на Пушкинскую площадь, а это нарушает карантин.

Отметим, по данным "ОВД-Инфо", накануне акции протеста провели задержания по меньшей мере, в 20 российских городах. Большинство людей задержали из-за постов в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Подчеркнем, начало акций протеста анонсировано на 19:00 по местному времени на центральных площадях всех городов. На Дальнем Востоке акции уже начались.

При этом в центры крупных городов стянуты подразделения Росгвардии и полиции. Многие улицы перекрыты. В Москве перекрыты Пушкинская, Манежная, Трубная и Тверская площади. По всей стране проходят задержания координаторов штабов Навального и оппозиционных активистов.

Напомним, в ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному.

Так, Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Кроме того, США пригрозили Москве последствиями в случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйЗадержание
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