В России пройдут акции в поддержку Навального. Уже задержали его пресс-секретаря

Адвокат Ярмыш Вероника Полякова сообщила, что задержание произошло возле дома пресс-секретаря, когда та вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов.

Кроме того, ранее утром полицейские также задержали продюсера "Навальный LIVE" Любовь Соболь. Ее вывели из такси и увезли.

Оппозиционерки проходят обвиняемыми по "санитарному делу". Следствие заявляет, что, анонсируя митинг 23 января в соцсетях, они призывали "неограниченный круг лиц" на Пушкинскую площадь, а это нарушает карантин.

Отметим, по данным "ОВД-Инфо", накануне акции протеста провели задержания по меньшей мере, в 20 российских городах. Большинство людей задержали из-за постов в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Подчеркнем, начало акций протеста анонсировано на 19:00 по местному времени на центральных площадях всех городов. На Дальнем Востоке акции уже начались.

При этом в центры крупных городов стянуты подразделения Росгвардии и полиции. Многие улицы перекрыты. В Москве перекрыты Пушкинская, Манежная, Трубная и Тверская площади. По всей стране проходят задержания координаторов штабов Навального и оппозиционных активистов.