Эстония готова предоставить убежище Навальному, - МИД

Эстония готова предоставить убежище российскому оппозиционеру Алексею Навальному . Однако если он об этом попросит.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью изданию ERR.

"Эстония бы серьезно рассмотрела этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит", - заявила она.

Министр отметила, в Европейском союзе выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Навального.

"Мы видим, как ухудшилось его здоровье. Россия должна деэскалировать военную деятельность в приграничных районах Украины, соблюдать нормы международного права и прекратить нарушения прав человека", - подчеркнула Лийметс.