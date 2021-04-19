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Эстония готова предоставить убежище Навальному, - МИД

Новина українською → Таллин, Понедельник 19 апреля 2021 20:55
Эстония готова предоставить убежище Навальному, - МИД Фото: Эстония готова предоставить убежище Алексею Навальному (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Эстония готова предоставить убежище российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Однако если он об этом попросит.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью изданию ERR.

"Эстония бы серьезно рассмотрела этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит", - заявила она.

Министр отметила, в Европейском союзе выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Навального.

"Мы видим, как ухудшилось его здоровье. Россия должна деэскалировать военную деятельность в приграничных районах Украины, соблюдать нормы международного права и прекратить нарушения прав человека", - подчеркнула Лийметс.

Напомним, в ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному.

Ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Кроме того, США пригрозили Москве последствиями в случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

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