ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному

Новина українською → Страсбург, Пятница 16 апреля 2021 13:07
В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному Фото: в ПАСЕ пройдут дебаты по Навльному (coe.int)
Автор: Андрей Василюк

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило проведение в Страсбурге (Франция) срочных дебатов 22 апреля. На них будет утверждена резолюция по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Молния! Бюро ПАСЕ только что утвердило проведение срочных дебатов с утверждением резолюции по ситуации с Алексеем Навальным", - написал нардеп.

Дебаты состоятся в рамках весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге в четверг 22 апреля утром.

Против проведения таких дебатов проголосовал только замглавы ПАСЕ, представитель России Пётр Толстой.

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.

Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". Российская судебная система заменила ему условный срок на реальный из-за того, что оппозиционер не выполнял условия приговора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Навальный
NEWS
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса