США пригрозили Москве последствиями в случае смерти Навального в тюрьме

Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, что правительство США предупредило власти России о последствиях, если критик Кремля Алексей Навальный умрет в тюрьме. Конкретные меры не разглашаются.

Об этом Салливан сказал в интервью CNN.

"Мы сообщили российскому правительству, происходящее с Навальным под стражей является их ответственностью, и они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом", - сказал Салливан. Говоря о конкретных мерах, он отметил, что рассматривается множество различных шагов в случае смерти Навального. Однако Саливан заявил, что не намерен называть эти меры публично.