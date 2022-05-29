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В России продлили запрет на полеты на юге страны

Фото: В России продлили запрет на полеты на юге страны (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное агентство воздушного транспорта России продлило запрет на полеты на юге и центре страны до 6 июня. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росавиация.

Временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

В то же время авиакомпаниям рекомендовали найти альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения ввела запрет на перелеты вблизи украинской границы, который продлевается уже больше трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для базирования военной техники.

Кроме того, российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь. Аэродром остается важной точкой для оккупантов.

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