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Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для военных целей: спутниковые снимки

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Вторник 17 мая 2022 22:21
Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для военных целей: спутниковые снимки Фото: аэропорт в Белгороде (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российская армия использует гражданский аэропорт в Белгороде, который был закрыт до начала войны, для базирования военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Сообщается, что спутник зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта 8 вертолетов и несколько автомобилей. Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки.

В комментарии "Схемам" военный эксперт Юрий Збанацкий предположил, что российские военные могут использовать гражданский аэропорт для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов.

Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для военных целей: спутниковые снимкиCпутниковые снимки аэропорта в Белгороде (radiosvoboda.org)

Ранее мы сообщали, что российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь. Аэродром остается важной точкой для кафиров.

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