Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для военных целей: спутниковые снимки

Российская армия использует гражданский аэропорт в Белгороде, который был закрыт до начала войны, для базирования военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Сообщается, что спутник зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта 8 вертолетов и несколько автомобилей. Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки.

В комментарии "Схемам" военный эксперт Юрий Збанацкий предположил, что российские военные могут использовать гражданский аэропорт для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов.

Cпутниковые снимки аэропорта в Белгороде (radiosvoboda.org)