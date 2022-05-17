Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для военных целей: спутниковые снимки
Российская армия использует гражданский аэропорт в Белгороде, который был закрыт до начала войны, для базирования военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
Сообщается, что спутник зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта 8 вертолетов и несколько автомобилей. Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки.
В комментарии "Схемам" военный эксперт Юрий Збанацкий предположил, что российские военные могут использовать гражданский аэропорт для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов.
Cпутниковые снимки аэропорта в Белгороде (radiosvoboda.org)
Ранее мы сообщали, что российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь. Аэродром остается важной точкой для кафиров.
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