Оккупанты продолжают использовать авиабазу под Мелитополем, - CNN

Спутниковые снимки демонстрируют, что российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь. Аэродром остается важной точкой для оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно минимум семь вертолетов.

CNN отмечает, что использование авиабазы россиянами важно, "учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсоном, Мариуполем и частями "ЛДНР".

Издание пишет, что хотя авиабаза находится в глубоком тылу оккупированной Россией территории, это не означает, что самолеты там находятся в безопасности.

В конце марта украинские силы успешно нанесли удар по этому аэропорту, уничтожив несколько российских военных вертолетов.

В результате этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени покинуть аэропорт в качестве базы для своих самолетов.