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Оккупанты продолжают использовать авиабазу под Мелитополем, - CNN

Новина українською →
Мелитополь, Пятница 13 мая 2022 07:16
Оккупанты продолжают использовать авиабазу под Мелитополем, - CNN Фото: оккупанты продолжают использовать авиабазу под Мелитополем (blacksky.com)
Автор: Артур Родивилов

Спутниковые снимки демонстрируют, что российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь. Аэродром остается важной точкой для оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно минимум семь вертолетов.

CNN отмечает, что использование авиабазы россиянами важно, "учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсоном, Мариуполем и частями "ЛДНР".

Издание пишет, что хотя авиабаза находится в глубоком тылу оккупированной Россией территории, это не означает, что самолеты там находятся в безопасности.

В конце марта украинские силы успешно нанесли удар по этому аэропорту, уничтожив несколько российских военных вертолетов.

В результате этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени покинуть аэропорт в качестве базы для своих самолетов.

Отметим, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупированный Мелитополь становится второй Чернобаевкой.

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