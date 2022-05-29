У Росії продовжили заборону на польоти на півдні країни

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти на півдні і центрі країни до 6 червня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росавіація .

Разом з тим авіакомпаніям рекомендували знайти альтернативні маршрути для перевезення пасажирів, використовуючи аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста.

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабного вторгнення ввела заборону на перельоти поблизу українського кордону, яка продовжується вже більше трьох місяців.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує цивільний аеропорт в Бєлгороді для базування військової техніки.

Крім того, російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь. Аеродром залишається важливою точкою для окупантів.

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