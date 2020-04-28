ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России продлили "нерабочие дни" до 11 мая

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 18:37
В России продлили "нерабочие дни" до 11 мая
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Эпидемия в России еще не достигла своего пика

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, до 11 мая. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом российский президент заявил, что необходимость продления жестких мер борьбы с COVID-19 связана с тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика.

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад", - заявил он.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил выходные в Российской Федерации до 30 апреля.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, как Путин использует пандемию коронавируса для снятия санкций.

Добавим, что президенты Соединенных Штатов и Российской Федерации договорились работать над оживлением мировой экономики. Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились на более тесное сотрудничество в рамках "Большой двадцатки".

В Украине тестирование на коронавирус проводят более 40 лабораторий Во Франции смягчат карантинные меры с 11 мая
Новости Украины Российская ФедерацияКоронавирус
News
On Top