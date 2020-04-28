В России продлили "нерабочие дни" до 11 мая

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Эпидемия в России еще не достигла своего пика

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, до 11 мая. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом российский президент заявил, что необходимость продления жестких мер борьбы с COVID-19 связана с тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика.



"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад", - заявил он.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил выходные в Российской Федерации до 30 апреля.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, как Путин использует пандемию коронавируса для снятия санкций.

Добавим, что президенты Соединенных Штатов и Российской Федерации договорились работать над оживлением мировой экономики. Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились на более тесное сотрудничество в рамках "Большой двадцатки".