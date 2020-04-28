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У Росії продовжили "неробочі дні" до 11 травня

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 18:37
У Росії продовжили "неробочі дні" до 11 травня
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Епідемія в Росії ще не досягла свого піку

Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжив обмежувальні заходи, які були введені через пандемію коронавірусу, до 11 травня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

При цьому російський президент заявив, що необхідність продовження жорстких заходів боротьби з COVID-19 пов'язана з тим, що епідемія в Росії ще не досягла свого піку.

"Ми зараз перед новим, мабуть, найбільш напруженим етапом боротьби з епідемією. Від всіх нас вимагається гранична зібраність, дисципліна і мобілізація. Ми повинні домогтися, щоб хвиля епідемії спала, пішла, нарешті, на спад", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив вихідні в Російській Федерації до 30 квітня.

Крім того, раніше РБК-Україна писало, як Путін використовує пандемію коронавіруса для зняття санкцій.

Додамо, що президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації домовилися працювати над пожвавленням світової економіки. Як повідомили в Білому домі, Дональд Трамп і Володимир Путін погодилися на більш тісну співпрацю в рамках "Великої двадцятки".

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