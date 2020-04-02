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Путин продлил выходные в России до конца апреля

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 17:14
Путин продлил выходные в России до конца апреля
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин также расширил полномочия руководства регионов

Из-за пандемии коронавируса выходные в Российской Федерации продлеваются до конца апреля. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в России.

"В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы", - заявил Путин.

При этом он добавил, что выходные могут сократить, если позволит ситуация. Он также расширил полномочия глав субъектов Российской Федерации для оперативного реагирования на коронавирус на местах. Фактически, регионы самостоятельно будут принимать решение о введении карантина и о том, какие учреждения будут закрываться.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как Путин использует пандемию коронавируса для снятия санкций.

Также ранее сообщалось, что президенты США и России договорились работать над оживлением мировой экономики. Как сообщили в Белом доме, Трамп и Путин согласились более тесно сотрудничать в рамках "Большой двадцатки".

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