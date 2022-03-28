У России проблема с техникой для войны, - эксперт

Как считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, Россия еще некоторое время будет вбрасывать в топку этой войны максимум личного состава, живой силы и техники.

По его словам, Кремль сейчас будет пытаться пополнить личный состав. И поэтому в России организуют скрытую частичную или полную мобилизацию. Так что особой нехватки живой силы они не имеют. Другое дело - техника.

"Сейчас они будут доставать из баз хранения старую советскую технику. Но она, очевидно, в неудовлетворительном состоянии. То есть из нескольких тысяч танков можно сделать несколько сотен танков, которые смогут выполнять задачи. Причем они будут не теми высокотехнологичными, которые уже уничтожены с помощью западных технологий, а просто железо, которое будет ехать и куда-то стрелять", - отметил Самусь.

Напомним, ранее стало известно, что российско-оккупационные войска столкнулись с острой потребностью в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. Тем временем в РФ из-за недостатка запчастей остановились заводы, ремонтирующие танки.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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