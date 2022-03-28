RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії проблема з технікою для війни, - експерт

Фото: в Росії проблема з технікою для війни (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російські війська зіткнулися з нестачею техніки. Навіть попри те, що статистично у РФ числиться ще кілька тисяч танків, понад 10 тисяч броньованих машин, насправді - кістяк своєї армії вони вже знищили в Україні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України".

Як вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, Росія ще деякий час вкидатиме в топку цієї війни максимум особового складу, живої сили і техніки.

За його словами, Кремль зараз намагатиметься поповнити особовий склад. І тому у Росії організують приховану часткову чи повну мобілізацію. Так що особливої ​​нестачі живої сили вони не мають. Інша річ - техніка.

"Зараз вони діставатимуть з баз зберігання стару радянську техніку. Але вона, очевидно, у незадовільному стані. Тобто з кількох тисяч танків можна зробити кілька сотень танків, які зможуть виконувати завдання. Причому вони будуть не тими високотехнологічними, які вже знищені за допомогою західних технологій, а просто залізо, яке їхатиме і кудись стрілятиме", - зазначив Самусь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російсько-окупаційні війська зіткнулися з гострою потребою в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. Тим часом у РФ через нестачу запчастин зупинилися заводи, які ремонтують танки.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФВійна Росії проти України