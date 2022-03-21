ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта техники и оружия, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 марта 2022 19:17
Оккупанты столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта техники и оружия, - Генштаб Фото: оккупанты столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта техники и оружия (facebookcom/pressjfonews)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска столкнулись с острой потребностью в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. Тем временем в РФ из-за недостатка запчастей остановились заводы, ремонтирующие танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Оккупационные войска, которые действуют на территории Украины, испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденных вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода.

Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.

Как добавляют в Генштабе, на территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий РФ. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.

Напомним, воздушные силы ВСУ с начала вторжения России сбили свыше 200 самолетов и вертолетов, а также десятки беспилотников и крылатых ракет.

Также с начала войны украинские военные уничтожили более полутора тысяч бронированных машин.

Война России против Украины продолжается уже 26-й день. Обо всем, что происходит в стране и мире - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины