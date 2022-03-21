Оккупанты столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта техники и оружия, - Генштаб

Российско-оккупационные войска столкнулись с острой потребностью в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. Тем временем в РФ из-за недостатка запчастей остановились заводы, ремонтирующие танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Оккупационные войска, которые действуют на территории Украины, испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденных вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода.

Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.

Как добавляют в Генштабе, на территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий РФ. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.

Напомним, воздушные силы ВСУ с начала вторжения России сбили свыше 200 самолетов и вертолетов, а также десятки беспилотников и крылатых ракет.

Также с начала войны украинские военные уничтожили более полутора тысяч бронированных машин.

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