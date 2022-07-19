В России пригрозили Украине "более жесткими условиями" в случае возобновления переговоров

Россия пригрозила, что выдвинет более жесткие условия в случае возобновления переговоров с Украиной. При этом они будут касаться, в том числе, и времени исполнения требований.

Об этом заявил член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня условия с нашей стороны будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жесткие по сути и по времени их исполнения. Подчеркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится", - сказал он.