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У Росії пригрозили Україні "жорсткішими умовами" у разі відновлення переговорів

Фото: член російської делегації на переговорах Леонід Слуцький (lslutsky.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія пригрозила, що висуне більш жорсткі умови в разі відновлення переговорів з Україною. При цьому вони стосуватимуться, в тому числі і часу виконання вимог.

Про це заявив член російської делегації на переговорах Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні умови з нашого боку будуть більш жорсткими і по демілітаризації, і по денацифікації, більш жорсткі по суті і за часом їх виконання. Підкреслюю, що це в тому випадку, якщо переговорний процес відновиться", - сказав він.

Нагадаємо, Україна на даний момент не веде переговори з Росією через її постійну агресію.

Раніше глава переговорної групи, депутат Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговори після контрнаступу на окремих ділянках. За його словами, це може статися до кінця серпня.

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