В России приговорили активиста, который поддерживал украинских пленных

В четверг, 5 сентября, Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы "участника" протестов в Москве Константина Котова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что российский активист был признан виновным в "неоднократном нарушении правил проведения акций протеста".

В суде 13 полицейских, которые выступали свидетелями, заявили, что подсудимый активно вел себя на несогласованной акции: "кричал лозунги и давал интервью". Со стороны обвинения в суде выступил также представитель мэрии, а со стороны защиты суд заслушал четырех свидетелей. Они сообщили, что Котов не совершал противоправных действий, а также единогласно охарактеризовали его как мирного гражданина.

Ранее российский телеканал "Дождь" опубликовал видео, на котором видно, что 10 августа Котов успел только выйти из метро "Китай-город", после чего был сразу же задержан. Он ничего не скандировал и не держал в руках плакатов.

Также сообщается, что с марта по август активиста неоднократно задерживала полиция на акциях протеста в Москве.

Отметим, Константин Котов является постоянным участником протестных акций, активно помогал политзаключенным. Также Котов является одним из инициаторов бессрочной акции у здания администрации президента в Москве с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Акция началась 18 сентября 2018 года. Позже появился лозунг "всех на всех" с требованием обмена военнопленными с Украиной.

Константин Котов на акции протеста (фото из открытых источников)

Напомним, ранее российский суд приговорил к 3 годам лишения свободы активиста Кирилла Жукова. Он также принимал участие в московских митингах. Согласно решению суда, Жукова обвинили в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Ранее РБК-Украина сообщало, что дело "украинских диверсантов" передали на апелляцию в Верховный суд Москвы. Ранее их приговорили к 14 годам лишения свободы.