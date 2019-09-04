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В Москве осудили еще одного участника протестов

Новости » В мире    04.09.2019 - 15:11
В Москве осудили еще одного участника протестов
Фото: митинг в Москве (twitter.com/Sergey_Elkin)

Кирилл Жуков получил 3 года колонии общего режима

В Москве Тверской суд приговорил к 3 годам колонии общего режима участника акции протеста 27 июля Кирилла Жукова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Согласно решению суда, Жукова обвинили в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. В частности, активист ударил сотрудника Росгвардии по шлему.

Также сообщается, что прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима. При этом сам Жуков своей вины не признал.

Кроме этого уголовные дела рассматриваются в отношении еще 10 активистов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября в Москве вынесли первый приговор в отношении задержанных участников акции протеста 27 июля. Иван Подкопаев и Данил Беглец получили 2 и 3 года колонии общего режима.

Напомним, 27 июля в Москве прошли несанкционированные акции протеста за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В результате протестов было задержано в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Акции протеста в РФ продолжаются до сих пор.

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