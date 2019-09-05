У Росії засудили активіста, який підтримував українських полонених

У четвер, 5 вересня, Тверський суд Москви засудив до 4 років позбавлення волі "учасника" протестів у Москві Костянтина Котова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що російський активіст був визнаний винним у "неодноразовому порушенні правил проведення акцій протесту".

У суді 13 поліцейських, які виступали свідками, заявили, що підсудний активно вів себе на неузгодженій акції: "кричав гасла і давав інтерв'ю". З боку обвинувачення в суді виступив також представник мерії, а зі сторони захисту суд заслухав чотирьох свідків. Вони повідомили, що Котов не здійснював протиправних дій, а також одностайно охарактеризували його як мирного громадянина.

Раніше російський телеканал "Дождь" опублікував відео, на якому видно, що 10 серпня Котов встиг тільки вийти з метро "Китай-місто", після чого був відразу ж затриманий. Він нічого не скандував і не тримав в руках плакатів.

Також повідомляється, що з березня по серпень активіста неодноразово затримувала поліція на акціях протесту в Москві.

Відзначимо, Костянтин Котов є постійним учасником протестних акцій, активно допомагав політв'язням. Також Котов є одним з ініціаторів безстрокової акції біля будівлі адміністрації президента в Москві з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова. Акція почалася 18 вересня 2018 року. Пізніше з'явився гасло "всіх на всіх" з вимогою обміну військовополоненими з Україною.

Костянтин Котів на акції протесту (фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, раніше російський суд засудив до 3 років позбавлення волі активіста Кирила Жукова. Він також брав участь у московських мітингах. Згідно з рішенням суду, Жукова звинуватили в застосуванні насильства, не небезпечного для життя чи здоров'я, відносно представника влади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що справа "українських диверсантів" передали на апеляцію у Верховний суд Москви. Раніше їх засудили до 14 років позбавлення волі.