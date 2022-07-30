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В России придумали новое название и цели для войны в Украине

Фото: Леонид Слуцкий, депутат Госдумы (duma.gov.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что целью войны, развязанной Россией против Украины, является отвоевание русского языка и здравого смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата на форуме "Территория смыслов".

"Сегодня "специальная военная операция" - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма", - сказал он.

Слуцкий добавил, что война против Украины - это единственное возможное решение, когда России якобы пытаются угрожать ядерным оружием.

Тем временем россияне готовятся к проведению так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях. Они уже подготавливают списки избирателей.

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Российская ФедерацияЛеонид Слуцкий