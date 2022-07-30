В России придумали новое название и цели для войны в Украине

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что целью войны, развязанной Россией против Украины, является отвоевание русского языка и здравого смысла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата на форуме "Территория смыслов".
"Сегодня "специальная военная операция" - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма", - сказал он.
Слуцкий добавил, что война против Украины - это единственное возможное решение, когда России якобы пытаются угрожать ядерным оружием.
Тем временем россияне готовятся к проведению так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях. Они уже подготавливают списки избирателей.
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