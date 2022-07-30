У Росії придумали нову назву і цілі для війни в Україні

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що метою війни, розв'язаної Росією проти України, є відвоювання російської мови і здорового глузду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата на форумі "Територія смислів".
"Сьогодні "спеціальна військова операція" - це операція не завойовників, а відвойовувачів, щоб відвоювати російську мову, здоровий глузд, відвоювати цю територію від нацизму і фашизму", - сказав він.
Слуцький додав, що війна проти України - це єдине можливе рішення, коли Росії нібито намагаються загрожувати ядерною зброєю.
Тим часом росіяни готуються до проведення так званих "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях. Вони вже готують списки виборців.
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