Оккупанты готовятся к "референдумам" на юге и формируют списки избирателей, - ГУР
Оккупанты готовятся к проведению так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях. Для этого они готовят списки избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
По данным разведки на временно оккупированных территориях юга начала активно действовать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Оккупанты формируют списки избирателей и открыли участки.
"Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
По его словам, украинские военные сделают все, чтобы не позволить России закрепиться и создать плацдарм для дальнейших наступательных действий.
Напомним, в Мелитополе оккупанты похищают и пытают людей, чтобы усилить давление перед "референдумом".
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