В России придумали новое название и цели для войны в Украине

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что целью войны, развязанной Россией против Украины, является отвоевание русского языка и здравого смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата на форуме "Территория смыслов".

"Сегодня "специальная военная операция" - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма", - сказал он.

Слуцкий добавил, что война против Украины - это единственное возможное решение, когда России якобы пытаются угрожать ядерным оружием.