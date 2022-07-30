ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії придумали нову назву і цілі для війни в Україні

Новость на русском →
Росія, Субота 30 липня 2022 17:49
У Росії придумали нову назву і цілі для війни в Україні Фото: Леонід Слуцький, депутат Держдуми (duma.gov.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що метою війни, розв'язаної Росією проти України, є відвоювання російської мови і здорового глузду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата на форумі "Територія смислів".

"Сьогодні "спеціальна військова операція" - це операція не завойовників, а відвойовувачів, щоб відвоювати російську мову, здоровий глузд, відвоювати цю територію від нацизму і фашизму", - сказав він.

Слуцький додав, що війна проти України - це єдине можливе рішення, коли Росії нібито намагаються загрожувати ядерною зброєю.

Тим часом росіяни готуються до проведення так званих "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях. Вони вже готують списки виборців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Леонид Слуцкий
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника