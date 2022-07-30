У Росії придумали нову назву і цілі для війни в Україні

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що метою війни, розв'язаної Росією проти України, є відвоювання російської мови і здорового глузду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата на форумі "Територія смислів".

"Сьогодні "спеціальна військова операція" - це операція не завойовників, а відвойовувачів, щоб відвоювати російську мову, здоровий глузд, відвоювати цю територію від нацизму і фашизму", - сказав він.

Слуцький додав, що війна проти України - це єдине можливе рішення, коли Росії нібито намагаються загрожувати ядерною зброєю.