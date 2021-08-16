В России пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы в рамках "санитарного дела". Обвинение настаивало, что она подстрекала участников акции протеста нарушить предписания по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

По данным агентства, обвинение просило для Ярмыш два года ограничения свободы и оставить ее под домашним арестом до вступления приговора в силу.

Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. В течение этого срока ей запрещено участвовать в митингах, покидать свое жилище после 22:00, менять место проживания без уведомления надзорных органов.