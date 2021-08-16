У Росії прессекретаря Навального засудили до 1,5 років обмеження волі

Преображенський суд Москви засудив прессекретаря російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш до 1,5 років обмеження волі в рамках "санітарної справи". Звинувачення наполягало, що вона підбурювала учасників акції протесту порушити приписи по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

За даними агентства, звинувачення просило для Ярмиш два роки обмеження волі і залишити її під домашнім арештом до набрання чинності вироку.

Суд призначив Ярмиш покарання у вигляді обмеження волі на строк 1,5 року. Протягом цього терміну їй заборонено брати участь у мітингах, залишати своє житло після 22:00, змінювати місце проживання без повідомлення наглядових органів.