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России предоставят доступ к задержанному на Донбассе боевику, - Кулеба

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе участнику незаконных вооруженных формирований РФ. Речь идет об Андрее Косяке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время 4-го Форума ассоциаций в Киеве.

"В соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен", - сказал Кулеба.

Министр также отметил, что заявления российского МИДа по Косяку являются очередными доказательствами того, что РФ является единственной стороной конфликта.

"Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта", - добавил Кулеба.

Напомним, член вооруженного формирования РФ Андрей Косяк был задержан 13 октября вблизи Золотого в Луганской области.

Он под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли ВСУ в пределах участка разведения сил и средств.

После чего северодонецкий городской суд Луганской области постановил арестовать боевика.

Впоследствии в МИД РФ назвали "провокацией" задержание Косяка, на что Украина заявила, что удивлена, что лишь на шестой день РФ поинтересовалась судьбой задержанного на Донбассе российского гражданина.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияДонбассДмитрий Кулеба