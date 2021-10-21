Росії нададуть доступ до затриманого на Донбасі бойовика, - Кулеба

"Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий", - сказав Кулеба.

Міністр також зазначив, що заяви російського МЗС щодо Косяка являються черговими доказами того, що РФ є єдиною стороною конфлікту.

"Безумовно, це є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді громадянина РФ, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту", - додав Кулеба.