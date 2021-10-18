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Суд арестовал боевика из-за которого Россия заблокировала работу ОБСЕ

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Луганская область, Понедельник 18 октября 2021 21:17
Суд арестовал боевика из-за которого Россия заблокировала работу ОБСЕ Фото: суд арестовал боевика Андрея Косяка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Северодонецкий городской суд Луганской области постановил арестовать боевика так называемой "ЛНР" Андрея Косяка. Его недавно задержали украинские военные вблизи Золотого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

По данным следствия, Косяк в 2017 году вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР", где служил "оператором отделение противотанковой управляемой ракеты". Задачей его подразделения было уничтожение военных и техники ВСУ.

Следствие установило, что Косяк принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления украинским военнослужащим на Донбассе, в частности, наблюдал за перемещением подразделений ВСУ и передал информацию другим боевикам.

А с июля 2021 года, как отмечает прокуратура, Косяк устроился "офицером-надзирателем" так называемого "представительства СЦКК", которое также входит в состав "народной милиции ЛНР".

13 октября боевика задержали вблизи Золотого на линии разграничения. Он был в военной форме и имел при себе огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет.

Напомним, СБУ показала видео допроса боевика Косяка.

На задержание Косяка очень резко отреагировали в России, обвинив Украину в нарушении минских договоренностей. А после этого боевики заблокировали деятельность наблюдателей ОБСЕ на оккупированном Донбассе.

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Луганск Боевики на Донбассе ЛНР
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